YKS ek tercih işlemleri devam ediyor

YKS ek tercih işlemleri için son tarih 18 Ekim olarak açıklandı.

Öğrencilerin heyecanla beklediği açıklama geldi. YKS ek tercih işlemleri için son tarih 18 Ekim olarak açıklandı.

YKS ikinci ek tercih işlemleri için son tarihin 18 Ekim olduğunu hatırlatan Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun, “Sınavdan aldıkları puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmedikleri istemedikleri bir bölümü puanları tutuyor diye listelerine almamalarında fayda vardır” dedi.

Bu yıla mahsus olmak üzere yapılan YKS ikinci ek tercih işlemleri sürüyor, son tarih 18 Ekim. “Üniversiteli olma yolunda son şansınız iyi değerlendirin” diyen Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun tercih listelerini oluştururken adayların nelere dikkat etmeleri gerektiğini sıraladı.

İşte o öneriler:

-Öncelikle ön lisans bölümlerinden tercih yapacak adayların TYT puanının 140 ve üzeri, lisans bölümlerinden tercih yapacak adayların ise AYT puanının 170 puan ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca sıralama barajı olan bölümleri tercih ederken de kendi sıralamalarının uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmaları şarttır.

-Adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzunu mutlaka detaylıca okusunlar.

-İstek sıralarına göre tercih edecekleri tüm program ve bölümleri belirlemeliler. Belirledikleri program ve bölümlerin burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklerini çok dikkatli incelemelerini tavsiye ederim ki hatasız bir liste oluşturabilsinler.

-Tercih listelerini oluştururken ilgilerinin, yeteneklerinin doğrultusundaki alanları düşünerek tercih yapmaları önemlidir. Sınavdan aldıkları puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmedikleri istemedikleri bir bölümü puanları tutuyor diye listelerine almamalarında fayda vardır.