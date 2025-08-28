YKS Ek Tercih Kılavuzu Eylül’de Geliyor

YKS EK TERCİH KILAVUZU DUYURULACAK

Her yıl olduğu gibi, bu yıl da YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjanlar ışığında ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar, 2025 YKS ek yerleştirme süreci ile ikinci bir üniversite şansı yakalayacak. Peki, YKS ek tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? Süreç hangi tarihlerde başlayacak? 2025 üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından gündeme gelecek olan YKS ek tercih kılavuzu, tercih yapamayan veya yerleşemeyen binlerce öğrenci için bir umut kapısı olacak. İşte 2025 yılı ek tercih süreci ile ilgili merak edilenler ve ÖSYM’nin açıklamalarına dair son bilgiler.

DUYURULAR VE TAKVİMİ ÖNEMLİ

Adayların yakından takip ettiği 2025 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. ÖSYM tarafından resmi bir açıklama olmamakla birlikte, geçmiş yıllardaki takvim göz önüne alındığında, kılavuzun Eylül ayının ilk haftasında erişime açılması muhtemel görünüyor. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 6–11 Eylül tarihlerinde alınmıştı. 2025 için de benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Adayların, bu süreci kaçırmamaları için YKS ek tercih kılavuzu duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

YKS ek yerleştirme işlemleri, adayların T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak gerçekleştirecek. Adayların bilgilerini güncel tutması ve süreci dikkatlice takip etmesi gereken bir konu.