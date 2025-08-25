Yks Ek Tercih Kılavuzu Ne Zaman?

YKS EK TERCİH KILAVUZU BEKLENİYOR

Adaylar ek tercih işlemleri için ÖSYM tarafından yayımlanacak olan kılavuzu heyecanla bekliyor. Yerleştirme sonuçlarına göre boş kalan kontenjanları takip etmek de öğrenciler için önemli bir konu. Geçmiş yıllara bakıldığında, “YKS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı?” sorusunun yanıtı genellikle Eylül ayının ilk haftasında olumlu sonuçlanıyor. Bu nedenle adayların ÖSYM’nin resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

2025 YKS EK TERCİH TARİHLERİ

2025 YKS ek tercih başvurularının ne zaman başlayacağı ise merak konusu. ÖSYM henüz bu yıl için ek yerleştirme sürecine dair bir kılavuz yayımlamadı. Adaylar bu kılavuz aracılığıyla hem boş kontenjanları hem de ek tercih tarihlerini öğrenebilecek. Kılavuz içerisinde puan, başarı sırası ve özel koşullara dair bilgiler de yer alacak. Eğitim uzmanlarının belirttiğine göre, YKS ek tercih kılavuzu tipik olarak üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından ilan ediliyor, bu da 2025 yılı için Eylül ayının ilk haftasına işaret ediyor.

EK TERCİH KOŞULLARI

Ek tercihler, belirli koşulları taşıyan adaylara açık olacak. Tercih yapabilmek için merkezi yerleştirme sonucunda bir programa yerleşmemiş olmak gerekiyor. Ayrıca adayların tercih ettikleri programlara, ilgili puan türlerinde yeterli puanı sahip olmaları da şart. Bu bilgiler, adayların doğru tercihler yapabilmesi açısından oldukça önemli.