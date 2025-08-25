YKS Ek Tercih Süreci Hızla Araştırılıyor

YKS EK TERCİH SÜRECİNE İLGİ ARTIYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek tercih süreci, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun şekilde incelenmeye başladı. Adaylar, ek tercih dönemine dair tarihleri, tercih yapma koşullarını ve kontenjan bilgilerini öğrenmek istiyor. Ek yerleştirme, üniversite hayali kuran öğrenciler için yeni bir fırsat sunuyor ve tercihlerin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgi edinmek isteyenlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

TERCİH TARİHLERİ BEKLENİYOR

YKS ek tercih tarihleri şu an için henüz açıklanmadı. Üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından ek tercih sürecinin başlaması muhtemel. Ek yerleştirme işlemleri, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu ile 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda belirtilen kurallar ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecek. Adaylar, YKS ek yerleştirme işlemlerini T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle, ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulaması aracılığıyla bireysel olarak tamamlayabilecekler.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmamış durumda. Geçtiğimiz yıl YKS yerleştirme sonuçları 13 Ağustos 2024’te açıklanmış, ek yerleştirme kılavuzu ise 6 Eylül 2024 tarihinde duyurulmuştu. ÖSYM’nin ilanının ardından ek tercihler 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu yıl da ek tercih sürecinin Eylül ayı içerisinde gerçekleşmesi öngörülüyor. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, adayların tercihleri doğrultusunda yapılacak merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmış durumda. Yerleştirme sonuçları, 25 Ağustos 2025 günü saat 09.45’ten itibaren ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişilebilecek. Ayrıca, Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.