YKS ek yerleştirme başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), heyecanla beklenen YKS ek yerleştirme başvurularının başladığını belirtti.

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2021-2022 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzuna, bağlantıdan erişilebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir.

Ek yerleştirme işlemleri, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır.

2021 YKS ek yerleştirme tercihleri ne zaman yapılacak?

2021 YKS ek yerleştirme başvuru tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00’da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

2021 YKS ek yerleştirme tercih başvuru ücreti ne kadar?

YKS ek tercih başvuru ücreti 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme ücreti 25,00 TL’dir.