Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), YKS ek yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2022-2023 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor.

KONTENJANLAR YÜZDE 99 DOLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), kaldırılan baraj puanı uygulaması sonrası yükseköğretim kurumları kontenjanlarının yüzde 99’unun dolduğunu açıkladı.

BOŞ KONTENJAN SAYISI 19 BİN

YÖK ayrıca, ek yerleştirmeyle birlikte yükseköğretim kurumlarındaki boş kontenjan sayısının da 96 bin 15’ten 19 bin 358’e düştüğünü duyurdu.

SONUÇ BELGESİ BASILMAYACAK

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 26-30 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 25-28 Eylül 2022 tarihleri arasında yapılabilecek. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapabilecek.