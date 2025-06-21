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YKS Geç Kalan Öğrenci Sınavı

GENÇLERİN SINAVA GİRME ÇABASI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu bugün gerçekleştirildi. İddiaya göre, sınavın yapılacağı Şişli Selahattin Eyyubi Ortaokulu’nda, 2 öğrenci Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) 1 dakika geç kaldı. Okulun kapısının kapanması nedeniyle gençler, sınava girmek için okulun duvarından atlamaya çalıştı.

OLAY ANINI CEP TELEFONU KAYDETTİ

Görevliler, duvardan atlayarak sınava girmeye çalışan öğrencileri hemen dışarıya çıkardı. O anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gençlerin bu cesur girişimi, sosyal medyada hızlı bir şekilde yayıldı. İstanbul’daki bu olay, akademik sınavlar öncesinde yaşanan stresin bir yansıması olarak dikkat çekti.

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