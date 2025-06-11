Yks Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

YKS GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak öğrencilerin beklediği önemli bir gelişme yaşandı. YKS giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet sitesinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilecek.

SINAV GÜNLERİ VE SAATLERİ

Duyuruda yer alan bilgilere göre, 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2025 tarihinde yapılacak. Sınavın başlangıç saati 10.15 olacak ve 165 dakika sürecek. 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak ve bu sınav da 10.15’te başlayıp 180 dakika sürecek. Ayrıca, aynı gün gerçekleştirilecek 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Adayların dikkat etmesi gereken bir diğer önemli husus, 21 Haziran 2025 tarihinde yapılacak TYT için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı. Ayrıca, 22 Haziran 2025 tarihinde AYT ve YDT için de benzer şekilde saat 10.00 ve 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacağı belirtildi. Tüm adayların bu bilgiler doğrultusunda hazırlıklarını yapmaları gerektiği vurgulandı.