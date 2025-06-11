Yks Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

ÖSYM’DEN YKS GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan öğrencilerin merakla beklediği haber geldi. YKS giriş belgeleri artık ÖSYM’nin resmi web sitesinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeleri 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elde edebilecek. Sınavla ilgili tüm detaylar, 2025-YKS Kılavuzu’nda mevcut.

HATIRLATMA VE SINAV TARİHLERİ

Duyuruda belirtilen bilgilere göre, 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aynı şekilde, 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için de saat 10.00 ve 15.30’dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak. Adayların bu kurallara dikkat etmesi hayati önem taşıyor.

SINAV BAŞLANGIÇ SAATLERİ

21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılan TYT, 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek AYT, 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT ise aynı gün 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek. Adayların başarılı bir sınav dönemi geçirmesi için gerekli tüm bilgileri dikkatlice incelemesi gerekiyor.