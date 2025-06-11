Yks Giriş Belgesi Alınmalıdır

YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA DETAYLARI

Adaylar, “Yks giriş belgesi sorgula” araması yaparak sınav yerleri ve sınav günü detaylarına ulaşmayı hedefliyor. ÖSYM’nin yaptığı resmi açıklamaya göre YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açıldı. Bunun yanı sıra, “YKS sınav giriş yerleri bugün belli olur mu?” sorusu da sık şekilde araştırılıyor. YKS giriş belgesinde, sınava gireceğiniz okulun adresi, sınav salonu ve sıra numarası gibi bilgiler bulunuyor. Ayrıca, belge üzerinde fotoğrafınız ve bazı güvenlik önlemleri de yer alıyor. Sınav giriş belgesinin renkli ya da siyah-beyaz çıktısını almak zorunlu. Bu belge, sınav günü kontrol edilecektir. Ayrıca, yanınızda geçerli bir kimlik belgesi (T.C. kimlik kartı, geçici kimlik belgesi ya da pasaport) bulundurmanız gerekmektedir.

SINAV TARİHLERİ VE DETAYLARI

TYT, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü yapılacak. Sınav 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT ise 22 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleşecek. AYT sınavı da 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YDT sınavı da 22 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak. YDT, 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.