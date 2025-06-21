YKS Heyecanı Başladı: Jandarma, Polis, Ekipler Yetiştirdi

HEYECANLI BİR SINAV GÜNÜ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk oturumu olarak bilinen Temel Yeterlilik Testi (TYT), Türkiye genelinde öğrenciler ve aileleri için yoğun bir heyecan ortamı yarattı. Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine koşan adaylar, zamanla yarışarak içeri girmeye çalıştı. Bazı öğrenciler ailelerine destek alarak gelmeyi başarırken, bazıları birkaç dakikalık gecikmeler nedeniyle sınavı kaçırdı. Gözyaşları dökenler yanında, kask ve jandarma montuyla sınava yetişen gençler de dikkat çekti. İşte Türkiye’nin farklı bölgelerinden TYT sabahına dair etkileyici manzaralar.

GEÇ KALANLARA YARDIM

Elazığ’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi için sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Bu sırada Elazığ Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, geç kalan öğrencileri araçlarıyla zamanında ulaştırdı. Veliler, okul çevresindeki heyecanı hissetti. Bazı öğrencilerin sınav saatine yetişememesi nedeniyle gözyaşları döküldü.

KAYBETME KAYGISI

Kayseri’de, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan TYT sınavına geç kalan bir genç, elindeki suyu yere fırlatarak hissettiği hayal kırıklığını gösterdi. 10.00’da kapıların kapanmasıyla sınava alınmayan genç, çevresindekilerin destek çabalarına rağmen teselli bulamadı.

Yalova’da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na yetişemeyen bir öğrenci, jandarma ekipleri tarafından okula taşındı. Geç kalma endişesiyle sınava gireceği okula koşan öğrenci, başında kask ve jandarma montuyla binayı hızlıca geçti. Sınav merkezlerinin önünde toplanan diğer adaylar, güvenlik kontrollerinin ardından salonlara yerleştirildi.

POLİS YARDIMI

Samandağ ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı giriş belgelerini ya da kimliklerini unutan bazı öğrenciler, polis ekiplerinden destek aldı. Sınav saatine birkaç dakika kala, kimliğini veya belgelerini unutan öğrencilere, emniyet görevlileri yardımcı olarak, onları nüfus müdürlüklerine götürdü. Ardından öğrenciler, sınav merkezlerine ulaştırıldı.

PANİK ANLARI

Bursa’da TYT’ye girmek isteyen bir öğrenci, yanlış okulda bekleyerek zaman kaybetti ve son anda gideceği okula yetişmek için koştu. Durum oldukça panik bir an yaşattı ve çevresindeki herkesin dikkatini çekti.

AKSESUAR SORUNU

Antalya’da sınav gününde, bazı adaylar polis ekipleri tarafından motosikletlerle okula ulaştırıldı. Ancak bir genç, sınava girmek için geç kalırken, takılarından dolayı içeri alınmadı. Adayın, kapıda aksesuarlarını çıkarmaya çalıştığı sırada diğer aileler ona yardım etmeye çalıştı, ancak kapılar kapandığı için sınav süresini kaçırmış oldu.