Yks Heyecanı Elazığ’da Tamamlandı

SINAV HEYECANI ELAZIĞ’DA YAŞANDI

Elazığ’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) binlerce öğrenci katılımıyla gerçekleşti. Öğrenciler sınav esnasında heyecanlı anlar yaşarken, sınava geç kalan öğrenciler Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri tarafından sınav merkezlerine zamanında ulaştırıldı.

Sınav günü Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekipleri önemli bir görev üstlendi. Geç kalmış olan bazı öğrenciler motorize ekipler tarafından alınıp sınav merkezlerine güvenli bir şekilde ulaştırıldı. Öğrenciler, böyle bir destek sağladıkları için polislere teşekkür etti.

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulunarak “Dakikalarla yarıştık, gençlerimizi sınava yetiştirdik. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı motorize ekiplerimiz yine görevdeydi. Tam zamanında, tam da yanı başınızda. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar. Ekiplerimize teşekkürler” ifadelerini kullandı.