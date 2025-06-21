Yks İçin Geç Kalan Öğrenciye Yardım

ÖĞRENCİYE YARDIM EDEN POLİS EKİPLERİ
Ankara’nın Mamak ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sırasında bir öğrencinin imdadına Yunus Polis ekipleri yetişti. Sınava yetişmeye çalışan bir öğrenci, zamanın daralmasıyla paniğe kapıldı.
MOTOSİKLETLE OKULA TAŞINDI
Ekipler, öğrencinin sınav gireceği okulu öğrenip gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra, onu motosiklete bindirerek okula ulaştırdı. Bu hızlı müdahale, öğrencinin sınavdan mahrum kalmamasını sağladı.