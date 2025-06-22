Yks İçin Unutulan Kimlik Temin Edildi

ÖĞRENCİ KİMLİĞİ UNUTULDU

Bingöl’de YKS sınavına katılacak bir aday, öğrenci kimliğini evde unuttu ve bu durumda polis ekipleri yetişti. Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de YKS heyecanı devam ediyor. Dün, ilk oturumu tamamlayan adaylar, bugün ikinci oturum olan AYT için yeniden okula gitti.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Sabahın erken saatlerinde sınava gireceği okula gelen öğrencilerden biri, Solhan ilçesinden il merkezine geldiğinde kimliğini evde unuttu. Bu olay üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götürerek kimliğini temin ettikten sonra, sınava zamanında yetişmesini sağladı.