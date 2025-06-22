YKS Net Hesaplama Yöntemi Nasıl?

YKS NET HESAPLAMAYI ANLAMAK

“Tyt net nasıl hesaplanır?”, “Ayt net nasıl hesaplanır?”, “YDT net nasıl hesaplanır?” gibi sorular, YKS sürecinde sıkça soruluyor. Net sayısını bilmeden puan tahmini yapmak mümkün olmuyor. ÖSYM’nin net hesaplama yöntemi ise her 4 yanlışın 1 doğruyu götürme esasına dayanıyor. YKS net nasıl hesaplanır? İşte, Tyt ve AYT net hesaplama yöntemleri. “Net = Doğru sayısı – (Yanlış sayısı ÷ 4)”

TESTLERİN DAĞILIMI VE SORU SAYISI

Örneğin, TYT Türkçe testinde 30 doğru ve 8 yanlışınız varsa; 30 – (8 ÷ 4) = 28 net olarak hesaplanıyor. Testler ve soru sayısı şöyle: TYT: Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Matematik (40), Fen Bilimleri (20). AYT ise Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel alanlarına göre dağılım gösteriyor (örneğin, Matematik 40, Fizik 14 vb.) YDT ise 80 yabancı dil sorusundan oluşuyor.

HAM PUANA GEÇİŞ YÖNTEMİ

Net sayısından ham puana geçişte TYT ham puanı doğrudan net sayısına göre hesaplanıyor. AYT ve YDT ham puanları ise test netlerine kat sayı uygulanarak belirleniyor. TYT, tüm adaylar için ve tüm puan türlerinde %40, AYT ve YDT %60 etkili oluyor. YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarını öğrenmek için adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından bilgi alabilecekler.