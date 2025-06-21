YKS’nin İlk Oturumu TYT Başladı

YKS HEYECANI İZMİR’DE BAŞLADI

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15 itibariyle başladı. İzmir’de ise bazı adaylar, son anda sınava yetişme çabası içerisine girdi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen bu yılki sınava 2 milyon 560 bin 640 aday katılıyor. İlk oturum olan TYT, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de saat 10.15 itibariyle gerçekleştirildi.

SON ANDA SINAVA YETİŞEN ADAYLAR

İzmir’in Konak ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi’nde sınav öncesinde gerilim doruk noktasına ulaştı. Sınav salonlarına girişlerin sona ermesi gereken saat 10.00’a saniyeler kala bazı adaylar, koşarak okul kapısına yetişti. Görevliler, belirtilen süre içinde sınav belgelerini hızlıca kontrol ederken, güvenlik ekipleri de üst aramalarını hızlı bir şekilde yaptı.

AİLELERİN HEYECANI

Adayların aileleri okul kapısının önünde endişeyle beklerken, öğrencilerin zamanla yarıştığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Sınav görevlileri ve güvenlik güçlerinin uyumlu çalışması sayesinde son anda gelen adaylar, sınav salonlarına giriş yapabildi. Salih Çabuk, çocuklarıyla birlikte yaşadıkları heyecanı dile getirirken, “Allah çocukların emeklerinin karşılığını versin. Bir senedir dershaneye gidiyor. Çok heyecanlıyız; onunla birlikte biz de aynı süreci yaşıyoruz. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız. İyi bir bölüm tuttursun istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Semra Çabuk ise, “Avukat olsun istiyoruz. Bakalım haklarında hayırlısı. Böyle bir sınav zor bir sınav. Çok iyi hazırlandı bir yıl boyunca ama üzgünüm, sonuçları göreceğiz” dedi. YKS’nin ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın gerçekleştirilecekken, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün öğleden sonra yapılacak.