YKS Puanı İle Bölüm Seçimi Önemli

PUAN ARALIKLARI VE ÜNİVERSİTE SEÇENEKLERİ

“2025 YKS 300 puanla hangi bölüme girilir?” ve “320 puanla üniversite gelir mi?” gibi sorular, tercih döneminde sıklıkla araştırılıyor. Puan aralıklarının genişlemesiyle birlikte, adayların tercih seçenekleri de artıyor. Diğer bir merak edilen konu da 340, 360, 380, 400, 420, 440 ve 460 puanla devlet veya vakıf üniversitelerine giriş olup olabileceği. İşte 2025 YKS tercih dönemine yönelik güncel puan-üniversite analizleri.

300–320 PUAN ARALIĞI

Bu puan aralığında ön lisans programları tercih edilebiliyor. Aşçılık, bankacılık, radyo-TV teknolojisi ve bilgisayar programcılığı gibi bölümler genellikle bu aralıkta öğrenci alıyor.

340–360 PUAN ARALIĞI

Düşük sıralamalı lisans programları ve bazı devlet üniversitelerindeki hemşirelik, işletme ve uluslararası ilişkiler gibi bölümler tercih listesine eklenebiliyor. Özellikle sayısal puan ile tercih yapılacaksa, 360 puan barajı büyük bir öneme sahip.

380–400 PUAN ARALIĞI

Bu puan aralığında daha fazla tercih şansı doğabiliyor. Gazi Üniversitesi İstatistik ve Ege Üniversitesi İşletme gibi lisans bölümlerine yerleşmek mümkün olabiliyor. Ayrıca mimarlık ve mühendislik gibi bölümler de erişilebilir hale geliyor.

420–440 PUAN ARALIĞI

Sayısal ve eşit ağırlık puan türleriyle devlet üniversitelerinde rekabetçi bölümler seçilebiliyor. Gazi Üniversitesi Mimarlık gibi bölümler, bu puan aralığında yer alabiliyor.

460 PUAN VE ÜZERİ

Bu puan ile Türkiye’nin önde gelen üniversitelerindeki güçlü bölümler tercih edilebiliyor. Tıp fakülteleri dışında çoğu mühendislik, psikoloji ve hukuk gibi bölümlere giriş mümkün hale geliyor.

Puan Türlerine Göre Tercih Edilen Bölümler

Sayısal (MF) puan türü ile tercih edilen bölümler arasında Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mimarlık, İstatistik, Matematik, Fizik, Kimya ve Biyoloji yer alıyor.

Sözel (TS) puan türü ile tercih edilen bölümler arasında ise Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Sosyoloji, Felsefe, İlahiyat, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Görsel İletişim Tasarımı, Gazetecilik, Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bulunuyor.

Eşit Ağırlık (EA) puan türü ile tercih edilen bölümler arasında Hukuk Fakültesi, Psikoloji, PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık), İktisat, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyal Hizmet, İnsan Kaynakları Yönetimi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Lojistik Yönetimi bulunuyor.