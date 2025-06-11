YKS Sınav Yerleri Açıklandı mı?

YKS SINAV YERLERİ ARTIK ÖĞRENİLEBİLİR

YKS sınav yerleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenilebiliyor. Bu sistem aracılığıyla adaylar, hangi şehirde, hangi okulda ve hangi salonda sınava gireceklerini net bir şekilde görebilir. “YKS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?” sorusu da bu bağlamda ÖSYM tarafından netleştirildi. Adayların merakla bekledikleri belgeler artık erişilebilir durumda.

GİRİŞ BELGELERİ ZORUNLUDUR

YKS sınav giriş belgesinin yayınlandığını sorgulayan adaylar, bu açıklama ile birlikte yanıt buldu. Adayların, belgelerini çıkartmaları ve sınav günü yanlarında bulundurmaları zorunlu tutuluyor. Sınav günü, belge ve geçerli kimlik olmadan sınava girmek mümkün olmuyor. Adaylar, giriş belgelerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile AİS üzerinden kolaylıkla ulaşabiliyor.

BELGE DETAYLARINA DİKKAT EDİLMELİ

YKS sınav yerleri belli oldu mu sorusunu soran adayların, belgede yer alan okul, bina ve salon bilgilerini dikkatlice incelemesi gerekiyor. Sınav günü, belirtilen bilgiler doğrultusunda hareket etmek oldukça önemli. Ayrıca, sınav saatinden en az 1 saat önce sınav yerinde olmak, olası gecikmelerin önüne geçmek açısından gerekli bir konu. Belge üzerinde adayların fotoğrafları da yer alıyor ve bu belgenin üzerinde yazı, çizim veya işaret bulunmaması gerekiyor.

BELGE YAZDIRMA İŞLEMLERİ

Adaylar, ÖSYM sisteminden belgeyi PDF formatında indirip yazdırarak sınav günü yanında bulundurmalı. ÖSYM’nin duyurularına göre, YKS sınav giriş belgesinin siyah beyaz çıktısı geçerli sayılıyor. Adayların belgeyi renkli ya da siyah beyaz olarak yazdırmaları konusunda herhangi bir zorunluluk yok, ancak önemli olan belge üzerindeki fotoğrafın net ve tanınabilir olması.