YKS Sınav Yerleri Henüz Açıklanmadı

YKS SINAV YERLERİ İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürerken, milyonlarca aday sınav giriş yerleri ve belgelerini merakla bekliyor. “2025 YKS sınav yerleri açıklandı mı?” ve “YKS sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?” soruları, öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. ÖSYM’nin ileteceği YKS sınav giriş belgeleri, adayların hangi okulda, hangi salonda ve hangi oturumda sınav gireceğini belirleyecek. İşte, 2025 YKS ile ilgili son dakika gelişmeleri.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için adayların beklediği sınav yerleri henüz açıklanmadı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav giriş belgelerini her yıl olduğu gibi bu yıl da sınav tarihine yaklaşık 10 gün kala erişime açmayı planlıyor. Bu kapsamda, 2025 YKS giriş yerlerinin Haziran ayının ilk haftasında, en geç 11 Haziran 2025 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden ilan edilmesi öngörülüyor. Adayların bu tarihlerde ais.osym.gov.tr adresinden düzenli olarak sorgulama yapması önemli.

SINAV GİRİŞ BİLGİLERİNE NASIL ULAŞILIR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilir. Ayrıca, ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de belgelerine ulaşmak mümkün. Giriş belgelerinde, adayların sınava gireceği okul, bina, salon, oturum saati ve sınav merkezi bilgileri yer alıyor.