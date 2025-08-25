YKS Sonuçları Açıklanacak Tarih Bekleniyor

YKS TERCİH SONUÇLARI İÇİN BEKLEYİŞ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS tercih sonuçları konusunda adayların gözleri ÖSYM’nin resmi internet sitesine yöneliyor. Üniversite yerleştirme sonuçları için kesin bir tarih mevcut olmasa da, son günlerde adaylar yoğun bir araştırma yapıyor. Bu bekleyiş, kayıt süreciyle doğrudan ilişkili olduğu için oldukça kritik bir konu. YKS tercih sonuçlarının Ağustos ayının son haftasında açıklanabileceği tahmin edilmekte ve “YKS tercih sonuçları bugün açıklanır mı?” sorusu daha sık soruluyor. İşte bu merak edilen detaylar…

SONUÇLARLA İLGİLİ TAHMİNLER

YKS yerleştirme sonuçları henüz ilan edilmedi. ÖSYM, resmi bir tarih vermemiş olsa da uzmanlar ve eğitim editörleri, sonuçların 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında duyurulmasını bekliyor. Geçmiş yıllardaki açıklama tarihleri de bu tahmini destekleyen bir unsur olarak öne çıkıyor. Üniversite kayıtlarının başlamasından önce sonuçların açıklanacağı neredeyse kesin gibi görünüyor. 2025 YKS yerleştirme sonuçları, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişime sunulacak.

SONUÇLARA NASIL ULAŞILACAK?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile bu sisteme giriş yaparak hangi üniversiteye yerleştirildiklerini öğrenebilecekler. Mobil uygulama üzerinden de sonuçlara kolay bir şekilde ulaşmak mümkün olacak. YKS tercih sonuçları açıklandıktan sonra, üniversite kayıt süreci başlayacak. Bu nedenle adayların, sonuçlar duyurulduktan sonra belgelerini hazırlamaları ve belirtilen tarihlerde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekecek. Elektronik kayıt işlemleri ise e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek.