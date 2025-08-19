Yks Sonuçları Açıklandı Mı? Sık Sorgulanıyor

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN ARAŞTIRMALAR ARTMIŞTIR

YKS yerleştirme (tercih) sonuçları birçok sosyal medya platformunda ve arama motorlarında yoğun olarak sorgulanıyor. 19 Ağustos tarihi itibarıyla bu sonuçların ne zaman açıklanacağına dair artan merak, özellikle üniversite kayıt sürecini kaçırmak istemeyen adaylar için kritik bir konu haline geldi. Adaylar, “YKS yerleştirme (tercih) sonuçları açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor.

SONUÇLAR İÇİN GERİ SAYIM DEVAM ETMEKTEDİR

2025-YKS sınav sonuçları, ÖSYM tarafından 19 Temmuz 2025 tarihinde erişime açıldı. Bu tarihten sonra YKS yerleştirme sonuçları ile ilgilenen adaylar, tercih işlemlerinin 30 Temmuz – 11 Ağustos tarihleri arasında tamamlanmasıyla birlikte, sonuçlar için geri sayım yapmaya başladı. ÖSYM, resmi bir açıklama yapmamakla birlikte, eğitim uzmanlarının tahminlerine göre sonuçların 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanabileceği öngörülüyor.

SONUÇLARA ERİŞİM İÇİN GEREKENLER

19 Ağustos YKS son gelişmeler doğrultusunda, ÖSYM’nin tercih sonuçlarını erişime açması bekleniyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Bu gelişme, birçok aday için büyük bir önem taşıyor ve heyecanla bekleniyor.