Yks Sonuçları Açıklanmadı, Bekliyoruz

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS yerleştirme sonuçlarının 2025 yılı için ne zaman açıklanacağına dair henüz ÖSYM’den resmi bir duyuru gelmedi. Adaylar, “YKS yerleştirme sonuçları 2025 saat kaçta açıklanacak?” gibi sorularla sürekli olarak internet üzerinde araştırma yapıyor. Geçmiş yıllardaki verilere baktığımızda, sonuçların genellikle Ağustos ayının son haftasında açıklandığı görülüyor.

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ

Bu yıl için YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması beklenilen tarih aralıkları 22 Ağustos ile 25 Ağustos olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, sonuçların en geç 1 Eylül 2025 tarihine kadar açıklanmasının mümkün olabileceğini belirtiyor. Sonuçlar duyurulduğunda, ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile yerleştirme sonuçlarına anında ulaşabiliyor.