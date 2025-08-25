YKS Sonuçları AİS Üzerinden Sorgulanabilir

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

YKS tercih sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte, ÖSYM’nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adaylar sorgulama ekranına erişim sağlamaya çalışıyor. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen birçok aday, sisteme girmeye yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu yoğunluk, bazı kullanıcıların siteye erişiminde zorluk yaşamalarına neden olabiliyor. Sisteme ulaşamayan adaylar ise “ÖSYM neden açılmıyor?” veya “ÖSYM çöktü mü?” gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

SİTEYE GİRİŞTE YAŞANAN SORUNLAR

25 Ağustos Pazartesi günü açıklanan YKS tercih sonuçları ile birlikte, adayların sonuç ekranına olan ilgisi arttı. Bu yoğunluk nedeniyle ÖSYM’nin internet sitesine zaman zaman erişimde yavaşlamalar görülebiliyor. Ancak bağlantı sorunlarının zaman zaman kullanıcıların kendi internet altyapısından da kaynaklanabileceği unutulmamalı. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların bu aksaklıklara karşı sabırlı olmaları öneriliyor.

ÖSYM MOBİL UYGULAMASI ÜZERİNDEN ERİŞİM

ÖSYM’nin sunduğu hizmetlere ulaşabilmek için resmi mobil uygulamasına giriş yapılması gerekiyor. Uygulamaya girmek için öncelikle telefonunuza ÖSYM’nin resmi uygulamasını indirmeniz şart. Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz veya geçerli kimlik doğrulama yöntemleri (mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı gibi) ile giriş yapabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden bu şifreyi temin edebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sınav sonuçları, tercih işlemleri ve duyurular gibi pek çok hizmete kolaylıkla ulaşmanız mümkün.

ADAY ŞİFRESİNİN ÖNEMİ

Üniversiteye giriş sürecinde ÖSYM aday şifresi, sınav başvurusundan sonuçların öğrenilmesine kadar tüm işlemlerde zorunlu bir unsurdur. Bu şifre, yalnızca adaylara ait bir güvenlik anahtarı olarak işlev görüyor ve başkalarının aday adına işlem yapmasını engelliyor. İlk kez şifre alınması gerektiğinde adayların iki seçeneği bulunuyor: Kimlikleriyle en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi’ne giderek işlem yapmak veya e-Devlet sistemi üzerinden “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğini kullanarak işlemi tamamlamak. Başvuru merkezi tarafından verilen şifre geçici olup, adayların ilk girişlerinde kendilerine ait bir şifre oluşturarak güvenliklerini artırmaları gerekmektedir. Şifre unutulduğunda ise, e-Devlet veya başvuru merkezleri aracılığıyla yeni şifre alınabiliyor.