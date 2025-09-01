Yks Tercih Sonları Açıklandı, KYK Bekleniyor

KYK BAŞVURU TAKVİMİNE YÖNELİK BEKLENTİLER

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, gözler Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) başvuru takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından verilen üniversite tercih sonuçlarının ardında, kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek resmi açıklamalar beklenirken, üniversite hayaline bir adım daha yaklaşan öğrenciler, “KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusunun cevabını aramaya başladı. KYK burs başvuruları ile ilgili detaylar ise haberin ilerleyen kısımlarında bulunuyor.

BAŞVURU TARİHLERİ VE DETAYLARI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt ve burs başvurularına dair henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak başvurular genellikle yurt ve burs için farklı dönemlerde alınmakta ve üniversitelerin akademik takvimlerine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu yıl da, KYK burs başvurularının ekim ve kasım ayları içerisinde başlaması bekleniyor. YKS tercihleri 30 Temmuz – 13 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılırken, tercih sonuçları 25 Ağustos’ta açıklanmıştı. Yurt başvurularının ise önümüzdeki günlerde başlaması öngörülüyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU SÜRECİ

KYK yurt ve burs başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin, PTT şubelerine giderek şifre almaları ya da internet bankacılığı, e-imza, mobil imza veya T.C. kimlik kartı gibi diğer giriş yöntemlerinden birini kullanmaları gerekir. Yurt başvuruları, e-Devlet’teki öğrenim bilgilerine dayalı olarak değerlendirileceğinden, öğrencilerin bilgilerini kontrol etmeleri ve hatalı bilgiler varsa üniversitenin öğrenci işleriyle düzeltmeleri önem taşıyor. Hatalı bilgiyle yapılan başvurular geçersiz sayılıyor.

BURS MİKTARI VE GEREKEN BELGELER

Burs ve kredi başvuruları, belirlenen tarihlerde e-Devlet üzerinden alınırken, başvuru sürecinde öğrencilerin sosyal, ekonomik ve eğitim durumları göz önünde bulundurularak burs verilme kararı alınıyor. 2025-2026 dönemi KYK burs miktarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak, 2025 Ocak ayından itibaren ön lisans ve lisans öğrencileri için aylık burs tutarının 3 bin TL olarak belirlendiği biliniyor. KYK burs başvurusu yapacak öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, başvuru sürecinin düzgün ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor. Genellikle başvurular e-Devlet üzerinden yapılsa da, bazı durumlarda ek belge talebi olabiliyor. İstenilen belgeler arasında öğrenci belgesi, gelir durumu belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve varsa sosyal yardım ya da engellilik durumunu kanıtlayan belgeler yer alır. Başvuru öncesinde ilgili kurumun güncel belge listesinin dikkatlice kontrol edilmesi ve gerekli evrakların eksiksiz bir şekilde hazırlanması, burs başvurunuzun değerlendirilme sürecini hızlandırıyor.