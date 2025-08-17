Yks Tercih Sonuçları 1 Eylül’de

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

“Yks tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusu, eğitimle ilgili en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Tercih sürecini tamamlayan yüz binlerce aday, hangi üniversiteye yerleşeceklerini öğrenmek için ÖSYM’nin yapacağı açıklamayı heyecanla bekliyor. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçları için hangi tarih aralığını öngörüyor?

ÖSYM’DEN AÇIKLAMALARA DAİR BİR TARİH YOK

ÖSYM, YKS tercih sonuçlarıyla ilgili olarak henüz kesin bir tarih açıklamamış durumda. Ancak YKS kılavuzuna göre, üniversite kayıtlarının bu yıl 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağı belirtiliyor. Bu çerçevede, YKS tercih sonuçlarının 1 Eylül tarihine kadar açıklanması bekleniyor.

UNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Genelde tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılmakta. Ayrıca, elektronik kayıt işlemleri de e-Devlet sistemi üzerinden eş zamanlı olarak gerçekleştirilebiliyor.