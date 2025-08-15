Haberler

Yks Tercih Sonuçları Ağustos’ta Açıklanacak

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ

ÖSYM’nin resmi sonuç duyurusu yapılmamış olsa da, önceki yılların takvimine dayanarak “YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna cevap olarak Ağustos ayının son haftası öne çıkıyor. Öğrenciler arasında bu soruya yönelik ilgi oldukça yoğun. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman gözükecek, hangi tarih önemli? İşte ayrıntılar…

TERCİH SÜRECİ VE GEÇMİŞ YILLAR

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih döneminin süreci 1–13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi. Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin resmi internet sayfası aracılığıyla tamamladı. Önceki yıllarda YKS tercih sonuçları, tercih dönemi sona erdikten sonra genellikle 7–10 gün içinde açıklanmıştı. Bu yıl da aynı zaman diliminde bir açıklama yapılması bekleniyor. Adayların sonuçlarına göre plan yapabilmeleri için sonuç tarihinin gecikmemesi önemli.

KAYIT SÜRECİ VE SONUÇ BELGELERİ

ÖSYM’nin paylaştığı takvime dayanarak, üniversite kayıtları 1 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden kazandıkları üniversiteleri öğrenebilecek. Bunun yanında, sonuç belgeleri ÖSYM AİS sistemi üzerinden erişime açılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Koyun Kuyuya Düştü, İtfaiye Kurtardı

Seydişehir'de bir koyun su kuyusuna düştü. İtfaiye ekipleri başarılı bir operasyonla hayvanı kurtararak, sahibinin takdirini topladı.
Haberler

Borsa, Güne Yüzde 0,26 Düştü

Borsa İstanbul 100 endeksi, güne yüzde 0,26 düşüşle 10.796,36 puana gerileyerek 28,20 puan kaybetti. Bankacılık ve holding endeksleri de benzer şekilde değer kaybı yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.