YKS Tercih Sonuçları Bekleniyor Hızla

YKS TERCİH SONUÇLARINA GİDİŞ

2025 YKS tercih sonuçlarıyla ilgili heyecan sürüyor. 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleşen TYT, AYT ve YDT oturumları ardından, sınav sonuçları 19 Temmuz’da ÖSYM tarafından erişime açılmıştı. Şimdi, adaylar üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. YKS yerleştirme sonuçları hakkında tüm detaylar haberin devamında bulunuyor.

UNİVERSİTE KAYIT SÜRECİ

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 takvimine göre, YKS tercih süreci 1-13 Ağustos tarihleri arasında sona erdi. Tercih kılavuzunda belirtilen bilgilere göre, üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Bu çerçevede, yerleştirme sonuçlarının kayıt sürecinden önce açıklanması bekleniyor. Adayların YKS 2025 tercih sonuçlarına Ağustos ayının son günlerinde erişmesi muhtemel görünüyor.

SONUÇLARA ERİŞİM YOLLARI

Üniversite yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası olan https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kolaylıkla erişebilecek. Bunun yanı sıra, ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla da sonuçlar rahat bir şekilde görüntülenebilecek. Adaylar, sonuç ekranında hangi üniversiteye ve bölüme yerleştirildiklerine, puan türlerine ve başarı sıralamalarına ulaşabilecek.

KAYIT İŞLEMLERİ VE BELGELER

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa yerleşen adaylar, üniversite kayıtlarını 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgelerini eksiksiz şekilde hazırlayıp belirtilen tarihler içinde ilgili üniversitelerin başvuru süreçlerine katılmaları gerekiyor. Kayıt işlemlerini tamamlamayan veya belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmayan adaylar, kayıt haklarını kaybedebilir. Elektronik kayıt işlemi gerçekleştiren öğrenciler ise üniversitelerinin duyurularına göre gerekli belgeleri temin ederek süreçlerini tamamlayacak.