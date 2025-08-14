Yks Tercih Sonuçları Bugün Açıklanmayacak

DÜZENLENEN TERCİH SÜRECİ VE SONUÇLAR

YKS tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı sorusu, ÖSYM’nin yaptığı açıklamalar ve önceki yılların tercih süreçleri göz önünde bulundurularak değerlendiriliyor. 1–13 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan tercihlerin ardından sonuçların belirtilen tarihte açıklanması büyük bir önem taşıyor. 14 Ağustos itibarıyla YKS tercih sonuçları açıklanmış mı? Şu an için ÖSYM’den resmi bir duyuru yok. Bu durumda, YKS tercih sonuçlarının bugün açıklanması beklenmiyor.

Üniversite kayıtları, 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacağı için, sonuçların en geç 1 Eylül’e kadar açıklanması öngörülüyor. Önceki yıllarda, tercih sürecinin sona ermesinden 7–10 gün içinde yerleştirme sonuçlarının kamuya duyurulduğu gözlemlenmişti. Buna dayanarak, YKS tercih sonuçlarının 20–23 Ağustos 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Özellikle 22 Ağustos tarihi, muhtemel açıklama tarihi olarak öne çıkıyor.

AÇIKLAMA VE ERİŞİM YÖNTEMLERİ

Adaylar, tercih sonuçlarına ÖSYM’nin resmi web sitesi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ulaşabilecek. Ayrıca, mobil kullanıcılar için ÖSYM AİS uygulaması aracılığıyla da sonuçlara kolaylıkla erişim sağlanabiliyor.