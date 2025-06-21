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Yks Tyt Bugün Yapılacak Sınav

SINAVIN BAŞLANGICI VE GİRİŞLER

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştiriliyor. İstanbul’daki sınav merkezlerine gelen öğrenciler heyecanla sınavdan önce hazırlanırken, veliler dışarıda çocuklarını bekliyor. Sınav salonlarına erken saatlerden itibaren alınan adaylar, büyük bir heyecanla sınavın başlamasını bekliyor.

ADETLER VE SORU DAĞILIMI

TYT’nin birinci oturumu saat 10.15’te yapılacak ve bu oturuma 2 milyon 560 bin 640 aday katılım sağlıyor. Adaylara, Türkçe Testi’nde 40, Sosyal Bilimler Testi’nde 20, Temel Matematik Testi’nde 40 ve Fen Bilimleri Testi’nde 20 soru sorulacak. Toplamda 120 soru ile karşılaşacak olan adaylara 165 dakika süre verilecek. Sınav sürecinin öğrenciler için kritik bir aşama olduğu ifade ediliyor.

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