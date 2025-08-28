YKS’ye Eksi Netle Yerleşen Adaylar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NDA KAYITLARDA ARTIŞ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) baraj puanı uygulamasının 2022’de kaldırılmasıyla birlikte, sıfır veya eksi netle üniversiteye yerleşen adayların sayısında sürekli bir artış görülüyor. 2023 yılında bu sayı 107 iken, 2024’te 203’e yükseldi ve 2025’te 179 olarak kaydedildi.

EKSİ NETLE YERLEŞEN ADAYLARIN KAPSAMI

Bu adaylar arasında çocuk gelişimi, diyaliz, odyometri, patoloji laboratuvar teknikleri ve fizyoterapi gibi sağlık alanındaki bölümlerin yanı sıra, bilgisayar destekli tasarım, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon, grafik tasarımı ve uluslararası ilişkiler gibi popüler programlara yerleşenler de bulunuyor. Baraj puanının kaldırılması sayesinde, YKS’nin ilk aşaması olan TYT’de Türkçe ya da Matematik testlerinden sadece birinden 0,5 net yapması durumunda, adayın 2 yıllık ön lisans programları için geçerli TYT puanı hesaplanabiliyor. Ayrıca, 4 yıllık lisans programlarına başvurmak için de TYT’de puanın hesaplanması ve AYT’de ilgili testlerden en az birinden 0,5 net yapılması yeterli.

EĞİTİMCİLERDEN ÖNERİLER

Bu yıl da 179 adayın eksi netle üniversiteye yerleştiği bildiriliyor. Eksi netle kazanılan bölümler arasında, diyaliz, patoloji laboratuvar teknikleri, fizyoterapi ve odyometri gibi sağlık bölümleri yanı sıra, bilgisayar destekli tasarım, çocuk gelişimi, aşçılık, sosyal hizmet, mimari restorasyon ve uluslararası ilişkiler gibi tercih edilen programlar bulunuyor. Eğitimcilerin bu konuda iki önerisi mevcut. Birincisi, yarım net çıkarma zorunluluğu kuralının esnetilmesi ve bu puanın hesaplanmasına kaynaklık eden testlerin tamamından en az yarım net çıkarma zorunluluğunun getirilmesi. İkincisi ise, öğrenci puanının hesaplanmasına kaynaklık eden testlerden herhangi birinden yarım net çıkarmasına rağmen, bu testlerin tamamında net toplamı sıfırın altında ise, o adaya puan hesaplanmaması gerektiği yönünde.