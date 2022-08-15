YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Merakla beklenen YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamada, 2022- YKS sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2022-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi.

Adayların, yerleştirme sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceği kaydedildi.