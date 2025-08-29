Yks Yerleştirme Sonuçlarıyla Talep Artıyor

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRENCİ TALEPLERİNDE ARTIŞ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Eskişehir’daki üniversiteleri kazanan öğrencilerin barınma ihtiyacı yoğunlaştı. Emlak Danışmanları Birliği Eskişehir İl Başkanı Erkan Büyükarslan, YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şehre üniversite eğitimi için gelecek öğrencilerin barınma arayışlarının hareketlendiğini belirtti. Büyükarslan, “Öğrenciler öncelikle yurtları tercih ediyor, ancak yurtlarda yer bulamayanlar arkadaşlarıyla birlikte kiralık daire arayışına girmekte” dedi. Ayrıca taleplerin önümüzdeki haftalarda daha da artmasını beklediklerini aktardı.

GÖRÜNÜR HAREKETLİLİK

Büyükarslan, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından “gözle görülür bir hareketlilik yaşandığını” ifade etti. Bu hareketliliğin üniversitenin etrafındaki evler ve yurtlarda hemen hissedildiğini söyleyen Büyükarslan, “Önümüzdeki hafta bu hareketliliğin daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER YURTLARA YÖNELİYOR

Öğrencilerin barınma tercihlerinde yurtların öncelikli olduğunu belirten Büyükarslan, yurtlarda yer bulamayan öğrencilerin iki ya da üç kişi bir araya gelerek kiralık daire tutma yoluna gittiğini belirtti.

KİRALARDA ARTIŞ

Kira fiyatlarına ilişkin bilgi veren Büyükarslan, üniversite etrafındaki 1+1 dairelerin kiralarının minimum 10 bin liradan başladığını kaydetti. Geçen sene bu rakamların 7-8 bin lira civarında olduğunu belirten Büyükarslan, mevcut fiyatların genel olarak geçen seneye yakın seyrettiğini ifade etti.

BÜTÇESİ OLAN AİLELER EV ALIYOR

Konut satışları hakkında da bilgi veren Büyükarslan, “Bütçesi olan aileler, çocukları için ev alıyor. Öğrenci mezun olduktan sonra daireyi satıp gidiyorlar. Ayrıca, kira geliri elde etmek için 1+1 daire alan yatırımcılar her zaman mevcut” diye ekledi.