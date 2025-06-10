YLSY Adayları Belirlendi, Bilgiler Açıklandı

YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN ADAYLAR AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışında Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) kapsamında bakanlık bursuyla yurt dışında lisansüstü eğitim alacak kişilerin listesini yayınladı. Bu kapsamda, yurt dışında resmi burslu olarak lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adaylar detaylı bir şekilde https://rebus.meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.

ÖĞRENCİLER 22 ÜLKEDE EĞİTİM GÖRECEK

2024 YLSY Burs Programı doğrultusunda, kurum kontenjanlarına yerleşerek belgelerini tamamlayan öğrenciler, yurt dışında resmi burslu lisansüstü eğitim fırsatı elde etti. Hak kazanan öğrenciler, 22 farklı ülkede yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşları adına eğitim alacak. Resmi burslu olarak öğrenim görecek öğrenciler için, yurt içindeki akademik danışmanlık hizmeti sağlanacak.

EĞİTİM PROGRAMLARI PLANLANIYOR

2024 YLSY Burs Programı çerçevesinde, resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görecek öğrenciler için 2025 yılının Eylül ayında ‘Vizyon ve Farkındalık’ eğitimlerinin düzenlenmesi düşünülüyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun gereğince, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan kaynağını temin etmek amacıyla 1929’dan beri yurt dışına gönderiliyor.