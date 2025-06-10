YLSY Burslu Öğrenciler Açıklandı

YLSY BURS PROGRAMI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) çerçevesinde bakanlık bursuyla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan adayların listesini duyurdu. YLSY kapsamındaki bursiyerler, resmi olarak yurt dışında lisansüstü eğitim alma imkanına sahip oldu. Adaylar, detaylara https://rebus.meb.gov.tr adresinden ulaşabilir.

ÖĞRENCİLERİN YURT DIŞI EĞİTİMİ

2024 YLSY Burs Programı dahilinde, belirlenen kontenjanlara yerleşen ve belgelerini tamamlayan öğrenciler, resmi burslu olarak yurt dışında akademik kariyerlerine devam edebilecek. Bursiyerler, 22 farklı ülkede, yurt dışında yükseköğretim kurumları ile kamu kurumları çatısı altında lisansüstü eğitim alacak. Bu süreçte, burslu öğrencilere yurt içindeki akademik danışmanlar atanarak destek sağlanacak.

EĞİTİM PROGRAMLARI PLANLANIYOR

Resmi burslu olarak yurt dışında öğrenim görecek öğrencilere yönelik, 2025 Eylül ayında ‘Vizyon ve Farkındalık’ eğitimleri gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’u çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının ve kamu kurumlarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 1929 yılından bu yana yurt dışına gönderiliyor.