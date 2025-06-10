YLSY Kapsamında Adaylar Açıklandı

YLSY KAPSAMINDA BURS AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı çerçevesinde burs almaya hak kazanan adayları açıkladı. YLSY bursuyla yurt dışında lisansüstü eğitim hakkı kazanan öğrencilerin listesi, https://rebus.meb.gov.tr adresinden erişime sunuldu.

BURS KAZANANLAR HANGİ ÜLKELERDE EĞİTİM GÖRECEK?

2024 YLSY Burs Programı kapsamında, bakanlık tarafından belirlenen kontenjanlara yerleşen ve belgelerini tam olarak tamamlayan öğrenciler, yurt dışında resmi burslu şekilde lisansüstü öğrenim görme imkanına sahip oldu. Öğrenciler, 22 farklı ülkede yükseköğretim kurumları ile kamu kurumlarına bağlı olarak lisansüstü eğitim alacak. Resmi burslu statü kazanan öğrenciler için, öğrenim görecekleri kurumlardan yurt içi akademik danışman atanması gerçekleşecek.

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANIYOR

2024 YLSY Burs Programı dahilinde resmi burslu statüde yurt dışında öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler için, 2025 yılı Eylül ayında ‘Vizyon ve Farkındalık’ eğitimlerinin düzenlenmesi öngörülüyor. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun çerçevesinde, yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşların yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına çözüm sağlamak amacıyla 1929 yılından bu yana yurt dışına gönderiliyor.