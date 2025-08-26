Yoğun Bakım, Sağlık Sisteminin Temeli

DÜNYA VE TÜRKİYE’DE YOĞUN BAKIMLARIN ÖNEMİ

Dünyada ve Türkiye’de her yıl on binlerce kritik hasta, yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide tedavi görerek yoğun bakımlarda hayata tutunmaya çalışıyor. Bu üniteler, sağlık sisteminin en önemli savunma alanı kabul ediliyor. Yoğun bakımın kuruluşunun 73’üncü yılına dair değerlendirmelerde bulunan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Tuğhan Utku, “Yoğun bakımlar sadece teknolojiyle değil, insan emeğiyle hayat kurtaran alanlardır. Pandemilerde gördük ki bu üniteler, sağlık sisteminin son savunma hattıdır” şeklinde konuştu. 1952 yılında kurtarılan ilk hasta Vivi Ebert’in yoğun bakımın sembolü haline geldiğini ve modern yoğun bakım tıbbının doğum günü olarak kabul edildiğini belirtti. “Vivi, yıllarca makine desteğiyle yaşadı, eğitimine devam etti, yazılar yazdı, resimler yaptı. 1971’de, 31 yaşında yaşamını kaybetti. Ancak onun nefesi, bugün milyonlarca insana umut olan bir bilimin başlangıcını simgeliyor” ifadesini kullandı.

YOĞUN BAKIMLARIN GÜCÜ VE ROLÜ

Prof. Dr. Utku, yoğun bakım ünitelerinin yalnızca hayat kurtarmakla kalmadığını, aynı zamanda modern tıbbın etik, teknolojik ve bilimsel gelişiminde de öncü bir rol üstlendiğini söylüyor. Günümüzde bu üniteler, teknolojinin ve insan emeğinin en yüksek düzeyde birleştiği alanlar haline geldi. Hastalar, 7 gün 24 saat kesintisiz hekim ve hemşire gözetiminde tutuluyor. Gelişmiş teknolojiler, multidisipliner ekip çalışmasıyla bir araya gelerek yoğun bakım ünitelerini sağlık sisteminin “son savunma hattı”na dönüştürüyor.

EKİBİN ÖNEMİ

Yoğun bakımda alınan kararların ani sonuç doğurduğunu belirten Prof. Dr. Utku, “Yoğun bakımda yatak değil, ekip hayat kurtarır” diyor. Ayrıca Türkiye’deki yoğun bakım durumu hakkında da bilgi veren Utku, Sağlık Bakanlığı’nın 2023 verilerine göre Türkiye’de toplam 48.966 yoğun bakım yatağı olduğunu aktardı. Bu sayının toplam hastane yataklarının yaklaşık yüzde 18’ini oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Utku, yatakların yüzde 50’sinin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, yüzde 14’ünün üniversite hastanelerinde ve yüzde 35’inin özel hastanelerde yer aldığını belirtti. Buna ek olarak, Türkiye’deki yoğun bakım yataklarının yaklaşık yüzde 20’sinin İstanbul’da ve Marmara Bölgesi genelinde ise toplam kapasitenin yüzde 30’a yakınını barındırdığını sözlerine ekledi.

DAĞILIM DEĞİSLİKLERİ VE YANLIŞ ALGILAR

Sayısal olarak güçlü görünen tabloya rağmen Türkiye’de yoğun bakım yataklarının dağılımında dengesizlikler gözlemleniyor. Bazı bölgelerde yatak bulmanın zor olduğunu, bazı bölgelerde ise erişimin daha kolay olduğunu belirten Prof. Dr. Utku, “Her yoğun bakım hastası gerçekten yoğun bakım hastası değil. Palyatif bakım gerektiren veya yoğun bakımdan fayda görmeyecek hastaların burada tutulması, kaynakların verimli kullanılmasını engelliyor.” ifadesini kullandı.

Yoğun bakım üniteleri hakkında toplumda ve sağlık çalışanları arasında bazı yanlış algılara sıkça rastlandığını hatırlatan Prof. Dr. Utku, “Yoğun bakımların her durumda yaşam garantisi sunduğu düşünülüyor ki bu yanlış bir bakış açısı. Yoğun bakım yüksek teknoloji ve uzmanlık sunar ama yaşam kaybı oranı hala yüksektir. Bazı hastalarda yoğun bakım yalnızca yaşamı bir süre uzatabilir.” şeklinde konuştu. Ayrıca, yoğun bakımın sadece tedaviye odaklı olmadığını, aynı zamanda yaşam kalitesi, rehabilitasyon ve etik kararları da gözettiğini vurguladı.

52 YIL SONRA…

“27 Ağustos 1952’de bir çocuğun nefesi ve bir hekimin cesaretiyle başlayan hikaye, bugün sağlık sisteminin en güçlü dayanaklarından birine dönüştü.” diyen Prof. Dr. Tuğhan Utku, bugünü bir farkındalık günü olarak görmemiz gerektiğini ifade etti. “27 Ağustos, sadece yoğun bakımın kuruluş yıldönümü değil; aynı zamanda sağlık emekçilerinin hatırlandığı ve yoğun bakımın değerinin anlaşıldığı bir gün olmalı.” diyerek Björn Ibsen’i ve bu alanda emek veren tüm sağlık çalışanlarını saygıyla andığını sözlerine ekledi.