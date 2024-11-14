Yoğun Bakımda Elif Nur’un Ölümü

KAZA DETAYLARI

4 Kasım’da saat 15.00 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunun Saltık Mahallesi civarında bir kaza meydana geldi. Lapseki yönüne giden Elif Nur Çalışkan’ın kullandığı 34 BRN 148 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı ve savrulan otomobil yaklaşık 100 metre boyunca takla attı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Etraftaki sürücüler durumu hemen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri, otomobilden Elif Nur Çalışkan’ı çıkardı ve ardından ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Elif Nur Çalışkan, kazanın üzerinden 9 gün geçtikten sonra dün yaşamını yitirdi.