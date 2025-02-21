Yoğun Kar Nedeniyle Deniz Seferleri İptal

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE ULAŞIMDA AKSAMALAR

Deniz ulaşımında art arda iptaller meydana geliyor. İstanbul’u etkileyen yoğun kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara yol açıyor.

TÜM VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı sebebiyle şehir genelindeki tüm vapur seferleri iptal edildi.

ŞEHİR HATLARI DUYURU YAPTI

Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.” ifadeleri kullanıldı ve tüm vapur seferlerinin iptal olduğu bildirildi.

VATANDAŞLARA DİKKAT UYARISI

Yetkililer, olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edebileceğini ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor. Meteoroloji, İstanbul’da kar yağışının aralıklarla devam edeceğini duyurdu.