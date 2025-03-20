Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

YOZGAT’TA YOĞUN KAR YAĞIŞI VE FIRTINA ETKİSİ

Yozgat’ta önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca süren yoğun kar yağışı ile fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde yolda kalan veya kaza yapan vatandaşların yardımına Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. Özellikle Yozgat merkez Cihanpaşa köyü mevkiinde bir okul servis aracı, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Araç içinde mahsur kalan sürücü ile sekiz öğrenci, Jandarma ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı.

JANDARMA ekipleri sahada

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez ve Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında da kar yağışı nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Yozgat’ın Güllük Köyü mevkiinde ve Çekerek ilçesinin Özükavak köy yolunda kara saplanan araçlar, jandarma asayiş ve trafik ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLARA YARDIM DÖNGÜSÜ

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Merkez ve Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde de kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar oldu. Yozgat merkez Derbent Köyü ile Yozgat Boğazlıyan Sarıkaya yolunda kara saplanan araçlar ve sürücüleri, jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu güvenli alanlara sevk edildi. Şefaatli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yozgat-Şefaatli karayolu üzerinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım etti. Uzun süren çalışmaların ardından araçlar kurtarılırken, vatandaşlar ekiplerin nezaretinde ilçe merkezine ulaştırıldı.