Yoğun kar yağışına hazır olun!

Meteoroloji’den yapılan açıklamada vatandaşların yoğun kar yağışını hazırlıklı olması tavsiye edildi.

Yoğun kar yağışının özellikle Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olacağı öğrenildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Doğu Anadolu Bölgesinin doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı beklendiğini tahminlerinde belirtti. Salı günü öğle saatleri itibariyle etkisini arttıracağı söylenen yoğun kar yağışı için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.

MGM, ulaşımda aksamalar yaşanmaması ve çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalınmaması için önemli bir uyarıda bulundu. Hava durumu verilerinde buzlanma ve don olayına dikkat çeken MGM, Doğu Anadolu Bölgesinde kar kalınlığının 20 ila 40 cm arasında olacağını ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Afyon, Isparta ve Eskişehir’in güney ilçeleri aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Akdeniz’in yüksek kesimleri ve İç Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı’nın güney ilçeleri, Şırnak’ın doğu ilçeleri ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; 26.02.2019 Salı günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıracak kar yağışlarının; Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı’nın güney ilçeleri, Şırnak’ın doğu ilçeleri ile Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun (20-40 cm) olması bekleniyor.

Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Trakya’da 2 ila 4 derece artacağı, Güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların öğle saatlerinden sonra Bingöl, Bitlis, Muş ve Hakkari çevreleri ile Ağrı’nın güney ilçeleri, Şırnak’ın doğu ilçeleri ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.