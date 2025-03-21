Yoğun Kar Yağışında Jandarma Yardım Etti

YOĞUN KAR YAĞIŞI SONRASI JANDARMA YARDIMA KOŞTU

Erzurum’da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu yolda kalan vatandaşlara Jandarma ekipleri yardımcı oldu. Çok sayıda araç, jandarma aracılığıyla kurtarıldı. Erzurum’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin 7/24 görev yapmasını gerektirdi. Ekipler, yolda kalan vatandaşlara hızlı ve etkin bir şekilde yardım eli uzattı.

ARAÇLAR KURTARILDI

Aşkale ilçesi Topal Çavuş Mahallesi’nde devriye görevinde bulunan jandarma personeli, Bayburt iline seyahat eden üç aracın yoğun kar nedeniyle yolda kaldığını tespit etti. Yapılan müdahale ile araçlar bulundukları yerden kurtarılıp yollarına devam etmeleri sağlandı. Aynı gün içinde Oltu ilçesi Elmadüzü Mahallesi’nde bir vatandaşın köy yolunda kara saplanması ihbarı üzerine Oltu İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumlar hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. Araç, bulunduğu yerden kurtarılıp vatandaşın güvenle yoluna devam etmesi sağlandı.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ TAVSİYELER

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ve Jandarma Asayiş Timleri, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Jandarma, “Bu kapsamda, vatandaşlarımızın da kış şartlarına uygun ekipman ve lastik kullanmaları, hava ve yol durumunu takip etmeleri ve acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramaları önemle tavsiye edilmektedir” açıklamasında bulundu.