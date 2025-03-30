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Yoğun Katılımlı Bayramlaşma Programı Düzenlendi

YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞEN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı’nın düzenlediği Ramazan Bayramı bayramlaşma programı, yoğun bir katılımla yapıldı. Programa Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl ve İlçe Kadın ile Gençlik Kolları üyeleri, pek çok partili ve vatandaş katıldı.

BAYRAMIN MANEVİ DEĞERLERİ ÜZERİNE VURGU

Bayramlaşma programında konuşma yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, bayramın manevi değerlerine dikkat çekti ve “Bayram; ailedir, umuttur, sevgidir, kavuşmaktır. İl Başkanlığımızca düzenlediğimiz bayramlaşma programında, bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz kıymetli teşkilat mensuplarımızla ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Katılımlarından dolayı her bir dava arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

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