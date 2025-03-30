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Yoğun Katılımlı Bayramlaşma Programı Gerçekleşti

BİLECİK’TE BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı bayramlaşma programını büyük bir katılımla gerçekleştirdi. Programa Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl ve İlçe Kadın ile Gençlik Kolları üyeleri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

KONUŞMA YAPILDI

Bayramlaşma programında bir konuşma yapan İl Başkanı Serkan Yıldırım, bayramın manevi değerine dikkat çekerek, “Bayram; ailedir, umuttur, sevgidir, kavuşmaktır. İl Başkanlığımızca düzenlediğimiz bayramlaşma programında, bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz kıymetli teşkilat mensuplarımızla ve dava arkadaşlarımızla bir araya geldik. Katılımlarından dolayı her bir dava arkadaşıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

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