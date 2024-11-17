Yoğun Meclis Gündemi: Beklenen Düzenlemeler

GENEL KURUL TOPLANTISI

TBMM Genel Kurulu, 19 Kasım Salı günü saat 15.00’te bir araya gelecek. Toplantıda, ateşli silahlar ve yetkisiz çakar kullanımına dair ceza düzenlemeleri ile iç güvenlik alanında değişiklikler içeren 46 maddelik “Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin ele alınması öngörülüyor. Bu haftaki oturumda, torba kanun teklifiyle kaymakam adaylarının mesleğe alınma koşullarının uygulanmasına dair hükümler İçişleri Bakanlığı’na bağlı yönetmelik çerçevesinde belirlenecek. Ayrıca, mülki idare amirlerinin İçişleri Bakanlığı ile diğer kuruluşlarda geçen hizmet sürelerinin, Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’ndaki hizmet süresi hesabına dahil edilmesi planlanıyor.

BEKÇİLERİN YETKİLERİ ARTIRILIYOR

Ayrıca, mülkiye müfettişlerinin atama süreçleri ve görev yetkileri hakkında düzenlemeler de yapılıyor. Mülkiye müfettişlerinin kimlerden atanacağına dair kural getirilecek; teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma görevleri mülkiye müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek. Çarşı ve mahalle bekçilerinin yetki ve sorumlulukları da yeniden tanımlanıyor. Bekçilerin, kişilerin yaşamını tehlikeye atabilecek bir eşya konusunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kişileri kontrol edebilmesine olanak tanınıyor. Ayrıca, araçların dış görünümünden içerisine ulaşılabilecek bölümlerinin kontrolü de bu kapsamda yer alıyor.