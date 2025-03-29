Yoğun Sis Çanakkale’de Ulaşımı Engelledi

YOĞUN SİS ETKİSİ

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı’nda artan yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, çift yönlü transit geçişleri geçici olarak durdurdu ve kaptanlara telsizle uyarılar yaptı.

FERİBOT SEFERLERİ DURDURULDU

Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, sis sebebiyle geçici olarak iptal edildi. İskelelerde bekleyen yolcular, yetkililerin hava durumu hakkında yapacakları duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi geçişlerinin ve feribot seferlerinin yeniden başlayacağını bildirdi. Yolcuların hava koşullarına göre hareket etmeleri gerektiği vurgulandı.

METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji yetkilileri, sabah saatlerinde sisli havanın sürebileceğini ve görüş mesafesinin azalmasının ulaşımda sorunlara neden olabileceğini açıkladı. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullananlar, sisli havada dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıldı.