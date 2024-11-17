“Yoğurt İçindeki Yabancı Maddeler Nedeniyle İade”

FRANSA’DA YOĞURT GERI ÇAĞRILDI

Fransa’da Kayola markasına ait bazı yoğurtlar, içindeki yabancı cisimler yüzünden geri çağrıldı. Özellikle “Brebis Sütlü Yoğurt – Kestane Püresi Üzeri” ürünü, potansiyel sağlık riski taşıdığı için toplatıldı. Ürün, 3701002411678 GTIN kodu ve V3 parti numarası ile satışa sunuldu.

YABANCI MADDE TESPİTİ

Kayola markasına ait yoğurtlar, Fransa genelinde Grand Frais ve Fresh mağazalarında satılmaktaydı. Ancak yapılan incelemelerde, bazı ürünlerin içinde cam, metal ya da plastik parçaları gibi yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle tüketicilere, bu ürünü kullanmamaları ve dikkatli olmaları tavsiye ediliyor.

İADE VE DEĞİŞİM İMKANI

Eğer söz konusu ürünü satın aldıysanız, 20 Kasım 2024’e kadar mağazalara iade ederek geri ödeme alabilir ya da ürünü değiştirebilirsiniz. Geri çağrılan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için Fransa’nın hükümetinin tüketici güvenliğini izlemek amacıyla kurduğu Rappel Conso platformunu ziyaret edebilirsiniz. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin güvenliğine dikkat etmeleri ve geri çağrılan ürünler hakkında güncel bilgiler için Rappel Conso platformunu takip etmeleri öneriliyor.