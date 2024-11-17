Yoğurt Ürünlerinden Yabancı Cisim Çıktı!

YOĞURTLARDA YABANCI CİSİMLER BULUNDU

Fransa’da Kayola markasına ait bazı yoğurtlar, içlerinde yabancı cisimlerin bulunması sebebiyle geri çağrıldı. Özellikle “Brebis Sütlü Yoğurt – Kestane Püresi Üzeri” ürünü, potansiyel sağlık riski taşıdığı için toplatıldı. Bu ürün, 3701002411678 GTIN kodu ve V3 parti numarası ile piyasa sürülmüştü.

YABANCI MADDE TESPİTİ YAPILDI

Kayola markasına ait yoğurtlar, Fransa genelinde Grand Frais ve Fresh mağazalarında satışı yapılmaktaydı. Fakat yapılan araştırmalarda bazı ürünlerde cam, metal ya da plastik parçaları gibi yabancı maddelerin bulunduğu tespit edildi. Bu nedenle tüketicilerin dikkatli olmaları ve bu ürünü kullanmamaları öneriliyor.

İADE VE DEĞİŞİM İŞLEMLERİ BAŞLADI

Eğer bu ürünü satın aldıysanız, 20 Kasım 2024 tarihine kadar mağazalara iade ederek geri ödeme alabilir veya ürünü değiştirebilirsiniz. Geri çağrılan ürünler hakkında daha fazla bilgi almak için Fransa’nın tüketici güvenliğini izlemek amacıyla kurduğu Rappel Conso platformunu takip edebilirsiniz. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünlerin güvenliği konusuna dikkat etmeleri ve geri çağrılan ürünlerle ilgili güncel bilgileri Rappel Conso üzerinden takip etmeleri tavsiye ediliyor.