YÖK, 2025-YKS sonuçlarına ilişkin verileri açıkladı

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarını duyurdu. Açıklamaya göre, sınava katılan adayların yüzde 20,5’i ilk tercihine yerleşti. Sınavda, toplamda 2 milyon 560 bin 649 adaydan yerleştirme puanı hesaplanabilen 2 milyon 310 bin 599 kişi oldu. Bu adaylardan 1 milyon 412 bin 734’ü, yaklaşık 840 bin kontenjana yerleşmek amacıyla tercih yaptı. Tüm örgün öğretim, açık öğretim ve uzaktan öğretim programları dikkate alındığında, tercih yapan 1 milyon 412 bin 734 adaydan toplam 785 bin 186’sı bir yükseköğrenim kurumuna kabul ediliyor.

KONTENJAN DOLULUK ORANLARI

Yurt içindeki devlet ve vakıf üniversitelerinde örgün ön lisans ve lisans programlarına yerleşme hakkı kazanan aday sayısı 665 bin 54 olarak belirlendi. Bu yıl için toplam boş kontenjan sayısı ise 53 bin 338 olarak gerçekleşti. Devlet üniversitelerinde örgün yükseköğretim programlarına tahsis edilen toplam 521 bin 24 kontenjanın 515 bin 521’i dolarken, bu durum yüzde 99 gibi yüksek bir doluluk oranı oluşturdu. Vakıf yükseköğretim kurumlarındaki genel kontenjanların doluluk oranı ise yüzde 75,8 olarak kaydedildi. Devlet üniversiteleri için açık öğretim programlarına ayrılan 100 bin 907 ve uzaktan öğretim programlarına belirlenen 9 bin 59 kişilik kontenjanların tamamı dolarken, vakıf üniversitelerinin uzaktan öğretim programlarında doluluk oranı yüzde 95,3 oldu.

İLK TERCİHLERDE YERLEŞİM ORANLARI

Devlet üniversitelerinin yurt içi kampüslerinde yer alan başarı sırası barajı olan tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlarının genel kontenjanları tamamen dolarken, mühendislik programları doluluk oranı yüzde 97’yi aştı. Öğretmenlik programlarının doluluk oranı ise yüzde 95 olarak gerçekleşti. Başarı sırası barajı olmayan diğer programların ise doluluğu tam olarak sağlandı. Yerleştirme sonuçlarına göre, adayların yüzde 20,5’i ilk tercihine yerleşti, ikinci tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 12,1, üçüncü tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 9,3 oldu. Bu durumda, adayların yüzde 42’si ilk üç tercihinde bir kuruma kaydoldu. Dördüncü tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 7,5, beşinci tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 6,5 olarak ortaya çıktı. Bu verilere göre, adayların yüzde 56’sı ilk beş tercihine yerleşmiş oldu.

YÖK BAŞKANINDAN DEĞERLENDİRME

YÖK Başkanı Erol Özvar, sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yükseköğretime erişim talebinin güçlü bir şekilde devam ettiğini belirtti. Özvar, “Bu talebe etkin ve kapsayıcı bir şekilde cevap vermek adına son yıllarda izlediğimiz politikaların olumlu sonuçlar verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz” dedi. Yükseköğretime erişim talebini dikkate alarak yeni programlar açmaya ve mevcut programları dönüştürmeye devam ettiklerini vurgulayan Özvar, “Tercih sonuçları, Türk yükseköğretim sisteminin geleceğine yönelik belirlediğimiz yenilikçi yaklaşımların ve stratejik hedeflerin önemli bir karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu hedefler arasında istihdama duyarlılık ve dijital teknolojiler, yapay zeka gibi alanlarda üniversitelerimizi ileri taşımak yer almaktadır” ifadelerini kullandı.