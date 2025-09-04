YÖK, 34 yaş üstü kadınlar için kontenjan açtı

34 YAŞ ÜSTÜ KADINLARA TANINAN KONTENJANLAR

Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) 34 yaş üstü kadınlara sunduğu özel kontenjandan faydalanan kadınlar, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi olmaya başladı. Üniversiteden gelen bilgilere göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları sonrası KBÜ, yüzde 102,6 doluluk oranına ulaştı. Öğrenciler, kayıt işlemlerini hem çevrim içi hem de yüz yüze olarak tamamlıyor.

KAYIT İŞLEMLERİ VE ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

Bu bağlamda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın 8 Mart 2023’te açıklamış olduğu proje kapsamında, “34 yaş üstü kadınlar kontenjanı”ndan yararlanan öğrenciler, üniversiteye gelerek kayıtlarını yaptırdı. Üç çocuk annesi Nurdan Çeştepe, ailesinin desteği ile üniversite eğitimine başladığını ifade ederek, “Uzun süredir üniversiteyi takip ediyordum. Karabük’te yaşayan gençlerin başka şehre gitmesine gerek yok.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLİK HİSSİ VE DENEYİMLER

Melek Namal, oğluyla birlikte üniversite eğitimi almanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, yıllar sonra öğrenciliğe geri dönmenin farklı bir his olduğunu aktardı. 25 yıl aradan sonra yeniden eğitim hayatına katılan Fatma Ergül ise halkla ilişkiler okuduğunu, oğlunun işletme, kızının ise grafik tasarım bölümünde yer aldığını belirterek, “Kampüs birçok özel okuldan daha donanımlı.” ifadelerini kullandı.