“YÖK, 80 Program Açmayı Planlıyor.”

TÖRENDE YER ALAN İSİMLER

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Malatya Valisi Seddar Yavuz, İnönü Vakfı Başkanı Gülsüm Bilgehan, çok sayıda üniversite rektörü, akademisyen ve приглашенныйlar bir araya geldi.

ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK

6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’daki iki üniversitenin büyük zarar gördüğünü ifade eden Özvar, “Deprem bölgesindeki öğrencilere yüzde 25 ek kontenjan sağladık. Özel öğrencilik ve kayıt dondurma gibi haklar da tanındı. Ayrıca, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan akademik personelin geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250’ye çıkarıldı. YÖK olarak bütün imkanlarımızla depremzede üniversitelerimizin yanındayız” dedi.

İsrail’in Gazze’deki saldırılarına da dikkat çeken Özvar, savaş ve kriz ortamlarında eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere kapılarını açtıklarını belirtti. “Gazze’den gelen öğrencilerimiz Türkiye’de eğitimlerine devam ediyor. Sudan’daki iç karışıklıklar nedeniyle eğitimini sürdüremeyen öğrenciler, Malatya, Niğde ve Konya’daki üniversitelerde misafir ediliyor. Aynı zamanda Suriye’den gelen öğrenciler de benzer şekilde üniversitelerimizde ağırlanıyor,” dedi. Özvar, uluslararası bilim insanları ve öğrenciler için Türkiye’nin bir güvenli liman olduğunu vurguladı.

GELECEĞİN MESLEKLERİ İÇİN YENİ PROGRAMLAR

Geleceğin mesleklerine yönelik planlarını da paylaşan Özvar, yapay zekâ odaklı programların 20 üniversitede açıldığını ve bu yıl itibarıyla bu sayının 80’e çıkarılacağını açıkladı. “Ayrıca tarım ve sağlıkta dijitalleşmeye yönelik yeni lisans ve ön lisans programlarını da devreye alacağız. İnönü Üniversitesi’nden de bu alanda öncü çalışmalar bekliyoruz,” diyerek, üniversiteleri bu yeni döneme hazırlanmaları konusunda teşvik etti.